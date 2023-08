Bekræfter dating-rygter: - Det er røvirriterende

USA er blevet et sportspar rigere.

Det står klart, efter baseballspilleren Paul Skenes, der spiller for Bradenton Marauders, har bekræftet, at han dater gymnasten og influenceren Olivia Dunne, i et interview med The Pittsburgh Post-Gazette.

Men det har ikke udelukkende været lutter lagkage.

21-årige Skenes forklarer nemlig, at alt den opmærksomhed, der har været på dem, har været 'røvirriterende'.

Lille verden

- For at være ærlig kan det være røvirriterende nogle gange i forhold til at bevæge sig rundt. Hvis en af os gik ud i Baton Rouge (hovedstaden i Louisiana, red.) alene, ville der formentlig være en masse, der ville bede om et billede, en autograf eller andet, siger han.

Paul Skenes uddyber i interviewet, at fordi de begge fokuserer meget på sport, forstår de bedre hinandens livsstil og er derfor blevet meget tættere.

Han kommer også nærmere ind på, hvordan han og 20-årige Dunne overhovedet mødte hinanden.

Da de begge gik på Louisiana State University, begyndte Skenes bedste ven at date Dunnes værelseskammerat, og derigennem lærte de to turtelduer hinanden at kende.

'Giftige' sociale medier

Olivia Dunne har over fire millioner følgere på Instagram, og netop på grund af den store opmærksomhed på hende, forsøgte han i starten af forholdet at holde sig fra de sociale medier, for ikke at se, hvad der blev skrevet om dem.

- Jeg brugte dem (sociale medier, red.) ikke hele den sæson, fordi de er giftige. Det er lige meget, om man ser noget positivt eller negativt om en, så er er intet substans i det, siger han og fortsætter.