Bekræfter: De er forlovet

Kourtney Kardashian er blevet forlovet med trommeslager i Blink 182, Travis Barker.

Det bekræfter 42-årige realitystjerne og forretningskvinde i et opslag på Instagram, hvor hun har delt billeder af det romantiske frieri, der ifølge TMZ foregik på en strand i Montecito.

Til billederne har hun ganske kortfattet skrevet 'For evigt' og tagget sin kommende mand.

I kommentarsporet har 45-årige Barker svaret med et 'For evigt', og Kourtneys søster Kim Kardashian West har blandt andre givet udtryk for sin begejstring over nyheden.

Før Kourtney Kardashian og Travis Barker blev kærester, var de i en årrække gode venner.

Parret bekræftede, at de var kærester i februar i år, seks år efter at Kourtney Kardashian var gået fra Scott Disick, som hun har tre børn sammen med.

Travis Barker har været gift to gange tidligere, først med Shanna Moakler, som han har to børn med, og siden med Melissa Kennedy.

