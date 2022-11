Bekræfter endelig: Her er min kæreste

Efter måneders rygter bekræfter Demi Lovato endelig, at hun er i et fast forhold

Demi Lovato har kysset mange frøer.

Nu har den 30-årige amerikanske skuespiller og sanger selv bekræftet, at hun har fundet en ny prins i sit liv - nemlig musikkollegaen Jute$, hvis borgerlige navn er Jordan Lutes.

Siden august har der været rygter om, at Lovato og den 25-årige canadier er mere end gode venner. I sensommeren dukkede billeder af de to op fra en date i New York, og nu bekræfter 'Sorry Not Sorry'-sangerinden selv, at de er kærester.

Til sine 143 millioner følgere på Instagram skriver hun: 'Swipe til venstre for at se, hvor hot min kæreste er'.

Ikke overraskende er det Jordan Lutes, der dukker op derude til venstre.

Demi Lovato blev i 2020 forlovet med skuespilleren Max Ehrich. Trods forlovelsen blev det dog aldrig til et bryllup for det celebre par, for efter bare tre måneder med ring på fingeren, smed Demi Lovato den og brød med sin forlovede.

Tidligere har Lovato datet den 12 år ældre 'That 70's Show'-stjerne Wilmer Valderrama. Derefter dannede hun par med UFC-stjernen Luke Rockhold og derefter MMA-figtheren Guilherme 'Bomba' Vasconcelos.

For to år siden meddelte Demi Lovato, at hun hverken ser sig selv som maskulin eller feminin, og dermed ville sangeren ikke længere kaldes for hun eller hende, men fremadrettet kun omtales som de eller dem.

- I løbet af det sidste halvandet år har jeg været gennem en healingsproces, hvor jeg har fokuseret på at arbejde på at finde mig selv. Derigennem har jeg fundet frem til, at jeg nu er nonbinær, sagde hun i et tweet.

Demi Lovato har i årevis kæmpet med et stofmisbrug og en spiseforstyrrelse, som sangeren har talt åbent om i dokumentaren 'Demi Lovato: Dancing with the Devil'.

I september fortalte hun sine fans, at hun er færdig med livet på landevejen.

'Jeg er så syg, at jeg ikke kan komme ud af sengen. Jeg kan ikke mere. Den næste turné bliver min sidste. Jeg elsker og takker jer', skrev hun på Instagram.

