Bekræfter endelig: - Hun er her!

Allerede i weekenden kunne flere medier berette, at den amerikanske kogebogsforfatter og model Chrissy Teigen og hendes mand, popstjerne John Legend, var blevet forældre igen.

Først nu bekræfter parret dog officielt den glædelige nyhed. Det sker på Instagram, hvor Chrissy Teigen har delt et opslag af sin nyfødte datter og sine to ældre børn, Luna Simone og Miles Theodore.

'Hun er er her! Esti Maxine Stephens - huset summer, og vores familie kunne ikke være gladere. Far græder hver aften af glæde over at se Luna og Miles så fulde af kærlighed, og jeg lærer, at man stadig skal bruge ble, selvom man har fået kejsersnit!?', skriver hun til opslaget, hvor hun samtidig takker for alle de gode hilsner.

Mistede barn

Datteren, som altså har fået navnet Esti Maxine, er kommet til verden efter en lang periode med sorg for familien.

I oktober 2021 mistede Chrissy Teigen og John Legend nemlig deres ufødte barn i uge 20 - en dreng, som de gav navnet Jack. En sorg, som de har været åbne om og involveret offentligheden i.

- Lad os bare kalde det for det, det var. Det var en abort med henblik på at redde mit liv på bekostning af en baby, der absolut ikke havde nogen chance. For at være ærlig, har jeg aldrig nogensinde rigtigt forstået det før for et par måneder siden, har Chrissy Teigen efterfølgende fortalt om tabet.

Efter tabet af sønnen måtte 37-årige Chrissy Teigen i fertilitetsbehandling for at drømmen om et tredje barn kunne blive til virkelighed. Og det er den altså blevet nu.