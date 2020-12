Bekræfter endelig: Skal være far som 71-årig

Den 71-årige amerikaner David Foster har haft et langt og spændende liv. Det har også medført, at han har et langt cv, som tæller blandt andet musiker, komponist, producer og meget mere.

Men der er en anden liste, som også begynder at blive meget lang for den amerikanske stjerne.

Hans kone, 36-årige Katharine McPhee, bekræfter nemlig i et opslag på Instagram, at parret venter deres første fælles barn. Dermed vil David Fosters børneflok snart tælle hele seks børn.

Parret har været gift siden 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Og det er noget af en efternøler, han bliver far til. Det er dermed også svært at kalde de fem eksisterende børn for børn. Han har nemlig i forvejen fem døtre, som spænder fra alderen 34 til 50 år.

Om den lille ny bliver en dreng eller piger, vides endnu ikke. Men det er en noget kryptisk besked, som følger med billedet på Instagram.

Katharine McPhee Foster har nemlig delt billedet med blå hjerter. Om det er farven på hendes frakke, eller om det vidner om, at der er en lille søn på vej, vides desværre ikke.

Parret blev forlovet tilbage i 2017 og gift i 2019. De mødte hinanden i 2006, da Katharine McPhee var med i underholdningsprogrammet 'American Idol', hvor David Foster var dommer. Hun har været gift en enkelt gang før, mens Foster kan tælle hele fire forliste ægteskaber, inden han blev gift med McPhee.