Bekræfter endelig: Stjernepar gift

Rita Ora fortæller, at brylluppet med filminstruktøren Taika Waititti var 'perfekt'. Det foregik i august i fjor, men først nu åbner sangerinden op og fortæller, at rygterne talte sandt

Rygterne har længe svirret, men nu er den god nok.

Den britiske sangerinde Rita Ora har giftet sig med kæresten, filminstruktøren m.m. Taika Waititti.

- Ja, jeg er officielt væk fra singlemarkedet. Nu hvor jeg udgiver en ny single, der virkelig er inspireret af, hvor jeg er i mit liv, vidste jeg, at spørgsmålene ville komme, siger Rita Ora i et interview med Jamie Theakston og Amanda Holden i det engelske radioprogram Heart Breakfast på Heart Radio.

Det skriver Page Six.

Og noget tyder på, at Rita Ora er godt tilfreds med, hvordan vielsen forløb:

- Det var bare perfekt og dejligt. Fuldstændig, som jeg ville have det. Undskyld, hvis det ikke er interessant. En eller anden dag så holder vi en stor fest, siger stjernesangerinden, der - ud over at have adskillige pophits på verdensbasis bag sig - også har været dommer i britisk 'X Factor' og 'Voice'.

The Sun skrev allerede i august i fjor, at Rita Ora, 32, og Waititti, 47, var smedet sammen ved en intim ceremoni i London, men det er ikke før nu, at Rita Ora har bekræftet, at de er gift.

De blev første gang kædet sammen tilbage i maj 2021, hvor de blev fotograferet i Australien.

Taika Waititti, der kommer fra New Zealand, er måske ikke så kendt i den brede offentlighed som sin kone, men han er både anerkendt skuespiller, filminstruktør og komiker, og han har vundet en lang række priser - herunder en BAFTA og en Grammy.