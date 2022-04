Bekræfter falsk bryllup

Den holder altså ikke i retten.

Tirsdag kunne flere medier beskrive, hvordan Kourtney Kardashian og Travis Barker havde sagt ja til hinanden ved et Elvis-bryllup i Las Vegas.

Og det havde de skam også. Det var bare ikke et ægte.

Det fortæller realitystjernen selv i et opslag på Instagram.

'Engang for længe siden i et land langt, langt væk, klokken to om natten, efter en smule tequila. Tog en dronning og hendes smukke konge ud til det eneste åbne kapel med en Elvis og blev gift (uden en vielsesattest). Øvelse gør mester', skriver stjernen til billederne, der viser, hvordan de to sagde ja til hinanden for sjov.

Flere kendte har allerede kommenteret på billederne, at de ser frem til den ægte vare, og at det aldrig skader med lidt øvelse sammen med Elvis.

Parret blev forlovet i oktober, efter at trommeslageren friede på en strand i Montecito.

Det celebre par stod officielt sammen på Instagram i februar 2021.