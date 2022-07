Bekræfter: Her er bryllupsdetaljerne

En gammel talemåde lyder at 'gammel kærlighed ruster aldrig.'

Og noget tyder på, at det er rigtigt. I hvert fald mellem det verdensberømte par, Jennifer Lopez og Ben Affleck, der netop har giftet sig.

'Vi gjorde det. Kærlighed er smukt. Kærlighed er rar. Og viser sig at være tålmodig. Tålmodig i 20 år', skriver Lopez i sit nyhedsbrev 'On The JLo'.

De 20 års tålmodighed er en hentydning til, at det nu nybagte ægtepar var kærester første gang i 2002. På det tidspunkt havde parret også planer om at gifte sig og blev forlovet, men i 2003 blev de planerne udskudt på ubestemt tid. i 2004 blev de helt droppet, og parret gik fra hinanden.

Siden har både Affleck og Lopez stiftet familie. Jennifer Lopez har de 14-årige tvillinger sammen med sangeren Marc Anthony, og Ben Affleck har 16-årige Violet, Seraphina på 13 år og 10-årige Samuel fra sit tidligere ægteskabet med Jennifer Garner.

Ben Affleck og Jennifer Lopez fandt sammen igen i 2021 efter at have været forlovet i starten af 2000'erne. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Elvis' bil

Men nu har kirkeklokkerne ringet for 'Bennifer', som parret blev kaldt, da de første gang var kærester. Det skete i det, som Jennifer Lopez beskriver som 'verdens bryllupshovedstad', Vegas, ved midnatstid.

Her bar hun 'en kjole fra en gammel film', da de udvekslede deres bryllupsløfter i det 'lille kapel', hvor de gav hinanden ringe, som 'de vil bære resten af deres liv', på.

I sit nyhedsbrev afslører verdensstjernen ligeledes, at hun og Affleck efterfølgende fik taget billeder i en lyserød Cadillac, som den afdøde popkonge Elvis engang angiveligt har kørt i.

' I sidste ende var det her det bedste bryllup, vi kunne have forestillet os. Et bryllup, som vi drømte om for meget lang tid siden, og som nu endeligt er ægte (i Las Vegas' øjne, en pink cabriolets øjne og i vores øjne), skriver Lopez videre.