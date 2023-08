Bekræfter: Hun blev hacket

Meta, der står bag Instagram, bekræfter nu, at deres platform blev hacket og brugt til at lyve 14-årige Lil Tay død

Onsdag spredte en tragisk - men heldigvis falsk - nyhed sig om, at den 14-årige influencer og rapper Lil Tay var død.

Der gik næsten et døgn før Lil Tay til mediet TMZ selv fortalte, at hendes død var fup og bedrag, og at hendes Instagram-konto var blevet hacket.

Siden har der været spekulationer om, hvorvidt det hele var et nøje planlagt pr-stunt, men nu bekræfter Meta, der står bag Instagram, at den unge piges konto var kommet i kløerne på nogle hackere. Samtidig bekræfter en talsmand fra Meta overfor netop TMZ, at de har hjulpet Lil Tay med at genvinde kontrollen over sin egen profil.

Det var på Lil Tays Instagram-profil, at hackerne udgav sig for at være hendes familie, og i et opslag skrev de, at den ubærlige sorg over tabet af den unge pige kun blev værre af, at også hendes bror var død. Begge under 'pludselige' og 'tragiske' omstændigheder.

Bekræftede egen løgn

Hackerne gjorde sig umage med at udbrede deres løgn.

Ud over at hacke Lil Tays profil, kontaktede gerningsmændene en række medier og udgav sig for at være talspersoner for Lil Tay. Dermed blev det falske dødsfald bekræftet af de falske talspersoner.

Til TMZ har Lil Tay sat ord på, hvordan det var været for hende at blive hacket og løjet død.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at min bror og jeg er i sikkerhed og i live, men jeg er fuldstændig knust, og jeg kæmper med at finde de rigtige ord, sagde hun til mediet og fortsatte:

- Det har været nogle meget traumatiserende 24 timer. Hele dagen i går blev jeg bombarderet med utallige hjerteskærende og tårevædede telefonopkald fra mine elskede, som alle prøvede at finde ud af, hvad der var op og ned i det her rod, sagde hun videre.

Profil i dvale

Lil Tay har ikke benyttet sin profil på Instagram siden 2018. Heller ikke efter hun har genvundet kontrollen over den, har hun postet noget. Det eneste, der er sket, er, at det falske dødsoplag er fjernet.

Lil Tay blev som bare niårig et viralt hit på internettet, da hun slog igennem med opsigtsvækkende videoer som den herunder, hvor hun rappede om blandt andet penge.