Bekræfter massive rygter

I flere måneder har rygterne været massive, men først nu bekræfter sanger Cody Simpson, at den er god nok.

Den 25-årige kendis har nemlig fundet sig en ny kæreste - svømmeren Emma McKeon, 28.

Det bekræfter han på sin Instagram-profil.

'Et hurtigt møde i Barcelona med min kærlighed,' skriver han til opslaget, hvor parret slentrer rundt og hygger sig i Barcelonas gader.

Det er første gang, at Cody Simpson offentligt bekræfter, at de to er kærester, selvom rygterne om parrets romance har svirret i flere måneder.

Parret er i Barcelona, mens Cody Simpson, der for nylig lagde sin sangkarriere på hylden og vendte tilbage til sin svømmekarriere, træner til turneringen Commonwealth Games.

Cody Simpson ses her med Miley Cyrus i april 2020. Foto: JishPhoto/Shutterstock

Cody Simpson dannede tidligere par med sangeren Miley Cyrus, men de to gik fra hinanden i sommeren 2020. Det var i den forbindelse, at han valgte at lægge sin sangkarriere på hylden for i stedet at vende tilbage til sin svømmekarriere, hvor han siden blandt andet har kvalificeret sig til OL.

- Det var en fælles beslutning og en erkendelse af, at vi er på vej i forskellige retninger i vores liv, lød det fra Cody Simpson i forbindelse med bruddet fra Miley Cyrus, som Cody Simpson nu altså er kommet videre fra.

