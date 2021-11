Bekræfter: Nu er hun forlovet

Den amerikanske skuespiller Lindsay Lohan, der er kendt for film som 'Mean Girls' og 'Forældrefælden' er blevet forlovet med sin kæreste, Bader Shammas, efter to års forhold.

Det bekræfter Lohan med et opslag på Instagram, hvor hun viser forlovelsesringen frem.

'Min elskede. Mit liv. Min familie. Min fremtid', skriver hun til opslaget.

35-årige Lindsay Lohan er normalt ikke meget for at dele ud af sit privatliv, og hun har ikke ofte indviet offentligheden i sit forhold til Bader Shammas, der ifølge The Independent arbejder for investeringsbanken Credit Suisse.

Ifølge mediet bor Bader Shammas i Dubai, hvor også Lindsay Lohan har resideret siden 2014.

Den tidligere barnestjerne har i flere år holdt sig ude af rampelyset, men inden længe vender hun tilbage på skærmen i en Netflix-julefilm, hvis titel endnu ikke er offentliggjort.

