Bekræfter: Pamela Anderson vil skilles

En talsperson for Pamela Andersen har bekræftet, at hun er gået fra Dan Hayhurst

Et års ægteskab var, hvad det blev til for skuespiller Pamela Anderson og hendes mand, Dan Hayhurst.

Tidligere torsdag kunne Rolling Stone meddele på baggrund af en kilde tæt på parret, at Pamela Anderson ønsker at blive skilt.

Nu har en repræsentant for Pamela Anderson bekræftet den forestående skilsmisse over for People.

Parret blev gift med hinanden 24. december 2020 og har siden boet sammen på Vancouver Island i Canada. Før de blev gift, arbejdede Dan Hayhurst som bodyguard for Pamela Anderson.

Ægteskabet var 'Baywatch'-stjernens sjette.

Tidligere har Pamela Anderson været gift med Tommy Lee fra 1995 til 1998, Kid Rock fra 2006 til 2007, Rick Salomon både fra 2007 til 2008 og igen fra 2014 til 2015 og Jon Peters i 2020.

Særligt hendes første ægteskab med trommeslageren i Mötley Crüe, Tommy Lee, har gennem tiden været genstand for medieomtale på grund af den private sex-video, der kort tid efter deres bryllup blev lækket.

Inden længe bliver denne skandale sågar til fiktion, når skuespillerne Lily James og Sebastian Stan portrætterer de to stjerner i serien 'Pam & Tommy'.