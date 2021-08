Bekræfter rygte: Baby i vente:

Skuespilleren Scarlett Johansson, 36, er gravid med sit andet barn.

Det bekræftede hendes mand, den 39-årige komiker Colin Jost, under en stand-up-optræden i Connecticut forleden.

- Vi skal have en baby. Det er spændende, skal han ifølge Page Six have fortalt publikum.

Scarlett Johansson og Colin Jost giftede sig i oktober sidste år efter flere år som kærester. Barnet i stjernens mave bliver deres første.

Scarlett Johansson har i forvejen datteren Rose på seks år fra sit tidligere ægteskab med Romain Dauriac.

Rygterne om graviditeten, der altså nu er bekræftet, begyndte at florere i juni, hvor Scarlett Johansson meldte afbud til flere pr-arrangementer i forbindelse med filmen 'Black Widow'.