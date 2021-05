Bekræfter rygter: Forholdet er slut

Det var den store lykke for 42-årige Katie Holmes, der sidste år blev set kysse med den otte år yngre resturatør fra New York Emilio Vitolo.

Siden stod de to frem som kærester, men nu er det slut. Det bekræfter en talsperson for skuespilleren over for US Weekly.

- Parret er gået fra hinanden i fred og fordragelighed, men de forbliver venner, siger talspersonen til mediet.

Flere medier har i den seneste tid spekuleret i et brud mellem Katie Holmes og Emilio Vitolo, der ikke er blevet set sammen i over en måned. Og nu viser det sig altså, at den er god nok.

Der var masser af romantik i luften, da Katie Holmes og Emilio Vitolo blev spottet sammen i september sidste år. Foto: MEGA/Getty Images

Single i to uger

US Weekly har talt med en kilde, der fortæller, at bruddet skete for to uger siden.

- Han arbejder i New York i restaurantbranchen, og hun er naturligvis en travl skuespiller, der har været meget væk på grund af optagelser, siger kilden til mediet og fortæller - ligesom talspersonen - at der ikke er noget drama er mellem dem. Det døde bare ud mellem dem.

Dermed er Katie Holmes altså igen tilbage på singlemarkedet og på jagt efter den store kærlighed.

Forud for forholdet til Emilio Vitolo var hun i seks år sammen med kollegaen Jamie Foxx. Inden da var hun gift med Tom Cruise fra 2006 til 2012. De to har også en datter sammen.

Katie Holmes brød for alvor igennem i rollen som Joey Potter i tv-serien 'Dawson's Creek', der kørte fra 1998 til 2003. Siden har hun haft roller i flere forskellige film og tv-serier.

