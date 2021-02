Bekræfter rygter: Har scoret sportsstjerne

Rygterne har svirret, siden Vanessa Hudgens og Cole Tucker i november blev spottet hånd i hånd i Los Angeles.

Den 32-årige skuespillerinde, der især er kendt for rollen som Gabriella Montez i 'High School Musical'-filmene, har flere gange antydet på sociale medier, at der er en ny mand i hendes liv, men det er først nu, hun endegyldigt bekræfter det nye forhold.

I anledning af valentinsdag har hun på Instagram delt et billede af de to, der kysser.

'Det er dig, det er mig, det er os,' skriver hun til billedet og tagger kæresten.

24-årige Cole Tucker, der er professionel baseballspiller og til daglig spiller for Major League Baseball-klubben Pittsburgh Pirates, har ikke selv delt noget på sin profil.

I kommentarfeltet hos Vanessa Hudgens sender han dog en besked til Vanessa Hudgens.

'Stor kærlighed', lyder det her fra baseball-stjernen.

Vanessa Hudgens var senest i et forhold med Austin Butle. De to nåede næsten ni år som kærester, inden de i januar sidste år gik fra hinanden.

Inden da havde hun været i et længerevarende forhold med Zac Efron, som hun spillede over for i 'High School Musical'-filmene.

Nu er det så Cole Tucker, der har erobret den otte år ældre skuespillerindes hjerte.

