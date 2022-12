Bekræfter rygter: Nu er det officielt

Siden sommer har rygterne om, hvorvidt den danske model Nina Agdal og den kendte amerikanske youtuber Logan Paul var et par, svirret.

Men efter Logan Pauls seneste opslag på Instagram bliver det vist ikke meget mere officielt, at de er kærester.

Youtuberen, der har svimlende 24,6 millioner følgere på Instagram, har nemlig delt en række billeder af den danske supermodel med teksten 'Heldige mig'.

Det er ikke første gang, at parret deler billeder af hinanden på de sociale medier. Tilbage i august delte Nina Agdal en billedserie på Instagram med beskrivelsen 'Vi spiste, vi dansede, vi grinte, vi levede' fra en sommertur til Grækenland, hvor Logan Pauls ansigt også var at syne.

Den danske topmodel har også før optrådt i en af Logan Pauls youtubevideoer.

Leonadardo DiCaprio

Nina Agdal har tidligere trukket overskrifter med sit datingliv, nemlig da hun angiveligt datede den verdenskendte skuespiller Leonardo DiCaprio.

Parret blev set sammen første gang i 2016, hvor dengang 42-årige DiCaprio og 25-årige Agdal blev fotograferet, da de ankom sammen til natklubben Up & Down i New York. Måneden efter blev de opdaget i Montauk, New York, hvor de angiveligt var sammen på ferie, men allerede året efter havde de tilsyneladende fundet ud af, at den ikke gik længere.

Logan Paul har i sin podcast 'Impaulsive' tidligere fortalt, at han gerne ville holde sit forhold for sig selv. Men efter hans seneste opslag på Instagram at dømme lader det til, at det nu har ændret sig.

