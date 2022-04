Bekræfter rygter: Nu fortæller hun ALT

Siden popikonet Britney Spears i sommer blev fritaget fra det værgemål, hun i årevis har været underlagt, har hun været rundhåndet med opdateringer om sit liv på sociale medier.

Nu er det dog blevet tid til at give den fulde historie.

I et opslag på Instagram bekræftede Spears mandag aften ifølge CNN, at hun har en bog på vej om sit liv.

Ifølge mediet oplyste hun i opslaget, der siden ser ud til at være blevet fjernet, at hun i bogen vil dele detaljer, hun 'aldrig har været i stand til at at udtrykke åbent', og at det har været 'helende og terapeutisk' for hende at skrive den.

Stor millionaftale

Allerede i februar kunne flere medier berette, at Britney Spears og forlaget Simon & Schuster havde indgået en aftale om en bog, der skulle sikre Britney 15 millioner dollars - svarende til 98,5 millioner danske kroner - for rettighederne.

Hverken forlaget eller sangeren selv har dog bekræftet aftalen før nu.

Ifølge Page Six, der dengang skrev om den kommende bog, er aftalen blandt de største i historien kun overgået af Michelle og Barack Obama, som angiveligt fik 60 millioner dollars for rettighederne til deres bøger.

For nylig udkom Britney Spears' søster, Jamie Lynn Spears, med en bog om sit liv. Det gav anledning til en mængde tilsvininger og beskyldninger på sociale medier søstrene imellem, som du kan læse mere om her.

