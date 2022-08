Bekræfter rygter om eftertragtet værtstjans

Chris Rock blev tilbudt jobbet som vært ved næste års Oscar-show, efter han blev slået i hovedet af Will Smith ved den seneste prisuddeling

Oscar-akademiet har tilsyneladende gjort, hvad de kunne for at glatte ud efter den massivt omtalte episode, hvor Will Smith stak Chris Rock en flad til det seneste Oscar-show.

Længe har der floreret rygter om, at akademiet som plaster på såret tilbød Chris Rock den eftertragtede tjans som vært ved næste års show.

Nu har komikeren ifølge Deadline bekræftet, at han ganske rigtigt fik tilbuddet, men at han afviste det blankt.

Det skete ifølge mediet til et show i den amerikanske stat Arizona mandag aften, hvor Chris Rock var på scenen i hovedstaden, Phoenix.

Her jokede han med, at tilbuddet om værtsjobbet svarede til, hvis man bad den afdøde Nicole Brown Simpson, der var gift med den tidligere amerikanske fodboldspiller O.J. Simpson, om at vende tilbage til den restaurant, hun befandt sig på, kort inden hun blev slået ihjel.

Sådan så det ud, da Will Smith pludselig gik på scenen og stak Chris Rock en flad.

Har undskyldt

Tidligere på sommeren udgav Will Smith en video, hvor han undskyldte sin opførsel over for Chris Rock.

- Jeg var helt omtåget på det tidspunkt. Det hele er lidt sløret. Jeg har rakt ud til Chris, og den besked, jeg fik tilbage, var, at han ikke er klar til at tale, men at han vil række ud, når han er.

- Så jeg vil sige til dig, Chris; Jeg undskylder overfor dig. Min opførsel var uacceptabel, og jeg er her, når du er klar til at tale, lød det i videoen fra skuespilleren.

Chris Rock har endnu ikke adresseret undskyldningen fra Will Smith offentligt.

Lussingen trak overskrifter verden over, og den fik konsekvenser for skuespilleren Will Smith, da han blev udelukket fra akademiet i ti år. Han vandt ellers sin første Oscar-statuette nogensinde ved årets uddeling.

Chris Rock har været vært for Oscar-uddelingen to gange tidligere, henholdsvis i 2005 og 2016.