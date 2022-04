Bekræfter rygter: Vi er kærester

Den er god nok.

Melissa Viviane Jefferson, bedre kendt som Lizzo, 33, åbner nu op for sit kærlighedsliv og fortæller, at hun har fået en kæreste.

Det skriver en række internationale medier, herunder Mirror.

Tidligere på året blev sangerinden nemlig set hånd i hånd med en ukendt mand, som hun nød en valentinsdag-middag med. Og nu viser det sig, at de to er i et forhold.

Det afslørede Lizzo i et nyt interview med radiovært Andy Cohen, da sangerinden medvirkede i hans program 'Radio Andy' mandag.

Her stillede Andy Cohen hende direkte det spørgsmål, mange havde på hjernen - nemlig, hvorvidt de 'stadig var sammen'. Og dertil lød svaret:

- Ja, whatever. Ja. Ja, ja, ja!

Selvom sangerinden holdt sin fyrs identitet tæt ind til kroppen, bekræftede hun, at han var med bag scenen under hendes 'Saturday Night Live'-optræden og værtskab lørdag, hvor han heppede på hende.

Lizzo er blevet set sammen med den uidentificerede mand ved en række lejligheder, men det er først nu, hun står ved deres forhold. Foto: gotpap/starmaxinc.com

Berømthed og kærlighed - svær kombi?

Derefter diskuterede værten og Lizzo, om det er svært at have et forhold, da hun er en person, som er i offentlighedens søgelys. Men det var Grammy-vinderen slet ikke i tvivl om.

- Hvis du er sammen med den rette person, så er det ikke svært nej, slet ikke. Det er ikke engang en faktor. Der skal være gensidig støtte, uanset hvad den person gør, sagde hun.

Stjernen antydede, at hun var i et forhold tilbage i februar under et interview med Variety. Her drillede hun nemlig med, at hendes næste album ville være et kærlighedsalbum og udtalte, at hun selv var 'chokeret' over det.

Forholdet kunne ifølge mediet stamme så langt tilbage som i marts 2021. På det tidspunkt blev Lizzo nemlig set sammen med den samme fyr på en balkon i Malibu, men hun nægtede at kommentere det dengang.