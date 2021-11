Bekræfter rygter: - Vi har slået op

Barnestjernen Jojo Siwa fortæller nu, at hende og kæresten har slået op

Den amerikanske barnestjerne Jojo Siwa sprang i januar ud som homoseksuel, og kort tid efter viste hun stolt sin kæreste, Kylie Prew, frem på de sociale medier.

- Jeg har den mest fantastiske, vidunderlige, perfekte og smukkeste kæreste i hele verden, lød det dengang fra stjernen.

Men siden oktober har rygterne svirret omkring, at parret ikke længere er sammen.

Og nu bekræfter Jojo Siwa, at hun og kæresten er gået fra hinanden. Det fortæller den 18-årige youtuber tirsdag, da hun var gæst i Paris Hiltons podcast, 'This is Paris'.

- Jeg har ikke fortalt det offentlig endnu, men vi har slået op.

- Men hun er stadig min bedste ven. Jeg snakkede med hende i går. Hun har lige fået en hundehvalp. Hun er fantastisk. Hun har aldrig haft det federe, og jeg har aldrig haft det federe.

12,2 millioner følger med, hver gang JoJo Siwa lægger noget på YouTube. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Dårlig timing

Kæresteparret, der nu er fortid, datede hinanden i knap et år, før de besluttede at gå hver til sit.

- Jeg er virkelig heldig, at jeg ikke har mistet hende fuldstændig. Selvom parforhold slutter, så behøver venskabet ikke at slutte, fortæller den unge stjerne og tilføjer, at grunden til bruddet var 'dårlig timing'.

Jojo Siwa, der både er danser, sanger og youtuber, har nemlig en travl kalender.

Hun blev først kendt som danser i realityprogrammet 'Dance Moms'. Nu har hun et tæt samarbejde med tv-kanalen Nickelodeon og er aktiv på sociale medier som YouTube og TikTok, hvor hun mange millioner følgere.