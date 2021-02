Bekræfter rygterne: Netflix-stjerne er gravid

Christine Quinn er en lykkelig kvinde i disse dage.

Den 31-årige tv-kendis, som seerne kender som en af hovedpersonerne i Netflix' realityhit 'Selling Sunset', der følger en række prominente ejendomsmægleres kamp for at sælge luksusboliger i Los Angeles, er nemlig gravid.

Det fortæller Christine Quinn til People, efter rygterne forinden var begyndt at løbe stærkt, da TMZ erfarede, at Netflix-stjernen var gravid.

- Vi er glade for at dele nyheden om, at vi skal være forældre. Jeg tror fuldt og fast på, at man skal udleve sine drømme, og det har jeg altid gjort op til denne dag. Denne smukke graviditet var vores drøm. Vi vidste, at vi ville skabe en familie i 2021, og jeg forestillede mig selv som gravid under mine daglige meditationer, siger hun og fortsætter:

- Vi er så taknemmelige for, at vi venter vores første barn. Jeg er så klar til, hvad dette næste kapitel bringer, og jeg kan ikke vente med at blive mor, tilføjer hun.

Faren til barnet er 41-årige Christian Richard, som seerne af Netflix-serien kunne se hende blive gift med, da sæsonafslutningen på tredje sæson blev sendt sidste år.

Brylluppet fandt sted i december 2019, fordi parret gerne ville starte 2020 som mand og kone. Det fik de lov til, og nu kan de så glæde sig til, at de i løbet af 2021 får et ekstra familiemedlem.

Tiden vil vise, om graviditeten bliver en del af de kommende sæsoner af 'Selling Sunset'. I første omgang kan seerne allerede glæde sig til en sæson fire, der allerede er bekræftet.