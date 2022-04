Bekræfter: - Vi drikker hinandens blod

Efter Megan Fox og Machine Gun Kelly blev forlovede, skrev skuespilleren på sin Instagram, at de fejrede forlovelsen ved at drikke hinandens blod. Nu bekræfter hun

'.... Og så drak vi hinandens blod.'

Sådan sluttede skuespilleren Megan Fox sit Instagram-opslag, hvor hun annoncerede sin forlovelse med sangeren Machine Gun Kelly.

Det skabte selvfølgelig en del medieomtale.

Ritualer

Nu bekræfter skuespilleren, at de rent faktisk drikker hinandens blod. I hvert fald nogle dråber.

Det skriver People.

Megan Fox er blevet et meget spirituelt menneske, og det er i forbindelse med overgangsritualer, at parret indtager hinandens blod.

- Jeg læser tarotkort, og jeg går meget op i astrologi, og jeg laver alle de her metafysiske øvelser og meditation. Så laver jeg ritualer ved nymåner og fuldmåner og sådanne ting. Så når vi drikker hinandens blod, er det i forbindelse med en overgang, og det er meget kontrolleret. Det er sådan 'Lad os bløde et par dråber blod og drikke hinandens', forklarer Fox.

Hun fortæller desuden, at Machine Gun Kelly er fuldstændig 'hendes type', og at hun har 'manifesteret ham, siden hun var fire år gammel'.

- Jeg er fire år ældre end ham, så jeg tror, at jeg lavede ham. Mine tanker og intentioner groede ham ind til den person, han er i dag. Hvem ved, hvordan han ville have været eller set ud, hvis det ikke havde været for mig?

Sex og slagsmål

Fox og Kelly har flere gange trukket overskrifter. Blandt andet da Fox gav verden et lille indblik ind i parrets sexliv, da hun på Instagram delte et billede af et marmorbord.

Til billedet skrev hun: 'Det her bord i vores Airbnb har set nogle ting' med en emoji, der sveder.

Machine Gun Kelly svarede derefter på opslaget:

'Jeg er virkelig glad for, at det ikke er vores bord længere'.