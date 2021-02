Bekræfter: Vi er kærester

I flere måneder har rygterne svirret, om at Francesca Farago, der er kendt fra realitysuccesen 'Too Hot to Handle', skulle have fundet kærligheden på ny.

På de sociale medier har Farago da heller ikke holdt igen med at dele billeder af sin nye flamme, tv-kendissen Demi Sims, hvor de kysser, holder i hånd og sender kærlige blikke til hinanden, og det har fået flere amerikanske medier til at konkludere, at de to er kærester.

Farago selv har ikke bekræftet det - før nu.

I anledning af valentinsdag sendte hun nemlig en særlig tak til sin 'smukke kæreste' og bekræftede dermed, at de to danner par ved at dele en række billeder af hende og Sims.

Også Demi Sims delte i dagens anledning en hilsen til sin udkårne.

'Du har skabt så meget glæde i mit liv. Jeg vil elske dig altid og for evigt', skriver hun blandt andet til en række billeder af de to sammen.

Gik fra hinanden

Farago blev kendt i store dele af verden, da hun medvirkede i Netflix-succesen 'Too Hot To Handle'.

Her blev hun forelsket i Harry Jowsey fra Australien, og der var lagt op til en Hollywood-afslutning, da de efter showet kunne fortælle, at de stadig var kærester.

De to brugte i programmet 138.000 kroner på at have sex. Pengene blev taget fra den præmiepulje, det var muligt at vinde i programmet, såfremt alle deltagerne holdt fingrene fra hinanden.

Kort tid efter, at et genforeningsafsnit blev sendt, afslørede parret på Instagram, at de var forlovede og meget lykkelige. Men det varede ikke længe. Få uger efter kunne de nemlig annoncere, at de var gået fra hinanden igen.

