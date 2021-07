Bekræfter: Vi er kærester

Der opstod sød musik imellem Cam Holmes og Emily Miller, da de mødtes under optagelserne til sæson to af datingprogrammet 'Too Hot To Handle', der sendes på Netflix.

I programmet kunne man følge, hvordan parret, der begge var vant til at have korte, meningsløse affærer, begyndte at falde for hinanden.

Trods diverse udfordringer på vejen forlod de også den luksuriøse villa som kærester.

Men siden optagelserne, der sluttede for over et halvt år siden, har det været uvist, om parret fortsatte deres romance, da de kom hjem til hverdagen igen.

Både Cam og Emily har været stille på de sociale medier hvad angår deres eventuelle forhold, men i det seneste reunion-afsnit af programmet, der kan ses på Netflix, afslører de, at de stadig er sammen.

Faktisk er de så glade for hinanden, at de har valgt at flytte sammen.

- Vi har været uadskillelige, siden vi kom hjem, lyder det fra Cam Holmes i programmet.

- Vi kom hjem. Hun kom hjem til mig i et stykke tid, og så derefter pakkede jeg alting sammen for at flytte sammen med Em. Så vi bor sammen nu, og vi har faktisk ikke haft en dag, hvor vi ikke har været sammen siden showet, siger han videre.

Undervejs i programmet havde Cam og Emily svært ved at holde fingrene fra hinanden, og det blev dyrt for de andre i villaen. Foto: Netflix

Sex syv gange om dagen

I programmet taber deltagerne flere tusinde kroner, hvis de bryder reglerne i villaen, som blandt andet betyder, at de ikke må have sex, kysse eller onanere.

Derfor havde parret en del at indhente, da de kom hjem, fortæller de i programmet.

- Da vi først kom hjem, havde vi sex syv gange om dagen, siger Emily med et grin.

- Nu er vi som et gift par. Vi ved alt om hinanden, siger Cam efterfølgende.

Parret lægger da heller ikke skjul på, at de har store planer for deres fremtid sammen.

- Vi bor sammen nu, og jeg ser helt klart bryllupsklokkerne ringe i fremtiden. Og hvis vi får en pige, skal hun hedde Lana, siger Emily med et grin og afslører dermed, at de har tænkt sig at opkalde deres barn efter den kegleformede højtaler, der holder øje med, om de bryder reglerne under deres ophold og medvirken i 'Too Hot To Handle'.

Også Christina og Robert er stadig sammen. Foto: Netflix

Cam og Emily er ikke de eneste, der har fortsat deres romance, efter kameraerne slukkede. Også Christina og Robert, der mødte hinanden i programmet, er stadig sammen, mens Carly og Joey også stadig ses.

