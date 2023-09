Bekræftet: Stjernepar skal skilles

Fire års ægteskab blev det til for stjerneparret Sophie Turner og Joe Jonas.

Efter længere tids massive rygter om knas i forholdet mellem den 27-årige 'Game of Thrones'-skuespiller og den 34-årige Jonas Brothers-sanger, er det nu blevet bekræftet, at det er slut mellem det celebre par.

Både Daily Mail og TMZ er kommet i besiddelse af retsdokumenter, der afslører, at Joe Jonas i retten i Miami har søgt skilsmisse.

Af dokumenterne fremgår det også, at han har søgt om delt forældremyndighed over parrets to små døtre på henholdsvis et og tre år.

Musikeren ønsker, at en dommer skal stå i spidsen for, at der lægges en god plan for, hvordan børnene skal lande godt i skilsmissen og bevare en god kontakt til begge forældre, fremgår det.

På det seneste har Joe Jonas ifølge dokumenterne haft døtrene hos sig 'i Miami og andre steder i hele USA', står der i dokumenterne, hvor også spørgsmålet om økonomien i forhold til børnene nævnes.

Stjerneadvokat

Joe Jonas ønsker ifølge de officielle papirer, at begge forældre bidrager til børnenes fremtid rent økonomisk. Hvordan fordelingen skal være, vil han have domstolen i Florida til at afgøre.

Den 34-årige musiker har hyret den kendte advokat Tom Sasser, der blandt andet håndterede Tiger Woods skilsmisse, til at repræsentere sig.

Sophie Turner og Joe Jonas begyndte at date tilbage i 2016, efter at de var blevet introduceret til hinanden af fælles venner. Joe Jonas gik på knæ og friede til Sophie Turner i 2017.

I 2019 blev parret gift ved en hemmelig bryllupsceremoni Las Vegas, og i juli 2020 blev de forældre til deres første barn, datteren Willa. I juli 2022 blev parret forældre til endnu en pige.

