Bekymrede fans: 'Hvad har hun gjort mod sig selv?'

Det 63-årige popikon Madonna har gjort sine fans nervøse og bekymrede.

Det skete i forbindelse med dette års Grammy-show, hvor Madonna inden showet lagde en video op på sin TikTok-profil.

Madonna har gennem sin karriere stået for en del skandaler. Blandt andet fordi hun har talt åbent og højt om sin seksualitet. Foto: Ritzau Scanpix

I videoen ser man hende kigge direkte ind i kameraet, zoome langsomt ind og lave underlige bevægelser med munden - næsten fiske-agtige bevægelser.

Madonna har senere slettet videoen fra TikTok. Men som vi ved, så glemmer internettet aldrig.

For eksempel har den tidligere konservative politiske strateg Seth Weathers delt videoen på Twitter.

'Det er Madonna. Den kommende mentale sundhedskrise vil chokere nationen', skriver han til opslaget.

Komikeren Tim Young har også delt videoen på Twitter og skriver:

'Madonna ser godt ud for sin alder. Hvis hendes alder er 2700 år, og hun er en vampyr, som spiser babyer små dyr levende'.

Ifølge New York Post, som nåede at få fat på videoen, inden den blev slettet, har mange af Madonnas fans kommenteret videoen inde på TikTok.

Den gang Madonna og Britney skabte en del omtale, da de under MTV Awards i 2003 pludselig begyndte at kysse.

Her har folk blandt andet skrevet:

'Virkelig bekymrende'.

'Fedt! Hvordan skal jeg lukke øjnene og falde i søvn nu?'

'Det her skræmte mig virkelig. Jeg vil bare huske, hvor skøn hun var i 90'erne.'

'Jeg har elsket Madonna, siden jeg var lille. Kæmpe fan. Men det der bliver et nej tak. Hvad har hun gjort mod sig selv?'

Det er ikke første gang, Madonna vækker opsigt på det sociale medie. For et år siden blev hun anklaget for at have fotoshoppet sit ansigt ind på en fans billede.

TikTok-brugeren Amilia M. Goldie lavede en video, hvor man kan se hendes originale foto også det foto, som Madonna brugte til at promovere sit nye album.