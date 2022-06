Bekymring efter brud: Nu forklarer hun sig

Lørdag smed et af verdens mest celebre par lidt af en bombe, da de bekræftede, at deres forhold nu er historie.

Efter 11 år sammen er det slut mellem Shakira og FC Barcelona-spilleren Gerard Piqué, og som om det ikke var opsigtsvækkende nok, så har billeder af den 45-årige sangerinde sat sindene i kog hos hendes fans.

Kort før bruddet blev offentliggjort, blev Shakira set siddende i en ambulance med røde og våde øjne. Det skriver blandt andre E! News.

Slemt til skade

Billedet har sat gang i spekulationerne om, hvorvidt Shakira er så hårdt af bruddet, at hun har haft brug for lægehjælp. Det afviser hun nu selv.

På Twitter forklarer sangerinden, hvorfor hun pludselig befandt sig i en ambulance, og årsagen har intet med forholdet til 35-årige Piqué at gøre.

Det er derimod en anden vigtig mand i hendes liv - nemlig hendes far - der er grunden til, at der blev tilkaldt en ambulance. Billedet stammer fra sidste weekend, hvor han kom til skade, forklarer hun.

'Venner, jeg får en masse beskeder med bekymringer om, at jeg blev set i en ambulance i Barcelona for nyligt, skriver hun blandt andet.

'I skal vide, at de billeder stammer fra sidste weekend (den 28.), hvor min far uheldigvis havde et grim fald, og jeg tog med ham på sygehuset, hvor han nu er indlagt for at komme sig, skriver hun.

I opslaget takker hun også for de støttende beskeder, hun har fået i forbindelse med bruddet fra Gerard Piqué, som hun mødte under VM i 2010.

De to har dannet par siden 2011 og er forældre til sønnerne Milan og Sasha.