Benægter duedrab

Instruktør Michael Bay vil ikke have siddende på sig, at han er ansvarlig for, at en due angiveligt mistede livet i forbindelse med en af hans filmoptagelser

For de fleste instruktører ville det nok være at betragte som en bagatel, hvis en enkelt due uheldigvis døde i forbindelse med en filmoptagelse.

Alligevel kæmper den amerikanske stjerneinstruktør Michael Bay vedholdende med næb og kløer for at blive renset for mistanken om, at en due mistede livet, da han i 2018 optog Netflix-filmen '6 Underground' i Italiens hovedstad, Rom.

Duen skulle angiveligt have mistet livet, da den kolliderede med noget filmudstyr.

Efterfølgende har flere forskellige medier rapporteret, at de italienske medier var i færd med at retsforfølge instruktøren for at holde ham ansvarlig for dødsfaldet.

Kræver dementi

Instruktøren kræver nu, at mediet The Wrap, der var først med historien, skal trække den tilbage og dementere den.

Ifølge filmmediet Variety har Bay nægtet at erkende sig skyldig og betale en lille bøde, der ville kunne lukke sagen. Han ønsker nemlig ikke at erkende sig skyldig i noget, som han er overbevist om, at han ikke er skyldig i.

- Jeg blev tilbudt en mulighed for at få sagen droppet mod at betale en mindre bøde, men jeg afslog, da jeg ikke vil erkende mig skyldig i at have skadet et dyr, har Bay tidligere sagt om sagen.

Ifølge Michael Bay selv er han kendt for at være dyreelsker, og han har blandt andet planer om at instruere en film om truede, afrikanske elefanter.

Michael Bay har stået bag blockbustere som 'Armageddon', 'Pearl Harbour' og 'Transformers'.