Benægter vildt rygte om mødom

I løbet af december har prins Harry og hertuginde Meghan gjort sig bemærket med deres Netflix-serie 'Harry & Meghan', der har ligget i top på listen over de mest sete serier.

Og i 2023 fortsætter prinsen sin tur i mediemøllen, når han udgiver sin selvbiografi med titlen 'Reserven'.

Forlaget beskriver selvbiografien som en 'skelsættende udgivelse, der byder på indsigt, åbenbaringer, selvransagelse og tilkæmpet visdom om kærlighedens evige triumf over sorgen'.

Det forlyder, at det i bogen bliver beskrevet, hvordan prinsen som ung mistede sin mødom til en 'smuk, ældre kvinde ude på landet'.

Det har fået mange til at spekulere i, om den omtalte kvinde er den britiske skuespiller og model Elizabeth Hurley, der med sine i dag 57 leveår er 19 år ældre end den britiske prins.

Annonce:

Benægter

Men i et nyt interview med det britiske medie The Times benægter Elizabeth Hurley, at hun skulle have haft seksuel omgang med prinsen.

- Ikke mig. Ikke skyldig. Haha! lyder det i The Times-interviewet. Og da journalisten antyder, at hendes svar virker kækt, tilføjer hun:

- Nej. Det er ikke mig. Absolut ikke.

Prins Harry har ikke selv kommenteret rygterne om, at han skulle have været sammen med Elizabeth Hurley.

Den britiske model og skuespiller Elizabeth Hurley står stadig knivskarpt. Få hendes helt konkrete opskrift her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nicklas Bendtner er blevet vært på et nyt tv-program. Hør ham forklare hvorfor i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.