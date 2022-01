Benægter voldtægt

Den amerikanske rapper Chris Brown er sagsøgt for at have bedøvet og voldtaget en kvinde på en yacht i Florida. Det fremgår af dokumenter indgivet til en domstol i Los Angeles.

Som Ekstra Bladet skrev fredag, skulle rapperen angiveligt have voldtaget en unavngiven kvinde på en yacht, der lå til kaj ved en ejendom i Miami, som ejes af rapper-kollegaen P. Diddy.

Sagsøgeren, der i papirerne blot omtales under dæknavnet Jane Doe, som typisk anvendes for at anonymisere eksempelvis en sagsøger eller en forurettet, kræver 20 millioner dollar i erstatning fra sangstjernen. Det svarer til 133 millioner kroner.

Nu har Chris Brown kommenteret de voldsomme anklager, som han i en story på Instagram fuldstændigt afviser

- Jeg håber, at I alle ser dette mønster, skriver han efterfulgt af en emoji af en blå kasket, der bruges til at betegne usandheder på sociale medier.

- Hver gang, jeg udgiver musik eller projekter, prøver 'DE' at lave noget rigtig lort, skriver Brown videre uden at komme ind på, hvem 'de' er.

Ifølge kvinden tilbød Chris Brown hende en drink, som fik hende til at føle sig 'forvirret og fysisk ustabil'. Derefter førte han kvinden ind i et soveværelse, hvor han, trods hendes protester, voldtog hende.

Kvindens advokater siger til mediet TMZ, at hun ikke anmeldte det påståede overgreb til politiet, fordi hun var flov.

Chris Brown har før været i søgelyset for vold mod kvinder. I 2009 blev han idømt en betinget straf og samfundstjeneste for at have begået vold mod sin daværende partner, sangerinden Rihanna.

Billeder af en forslået Rihanna gik i 2009 verden rundt.

Tidligere er han også blevet beskyldt for at have voldtaget en kvinde på et luksushotel i Paris. Brown afviste beskyldningen og blev ikke sigtet.

Chris Brown har siden midten af 00'erne været kendt for sine udgivelser og numre som 'Run It', 'With You', 'Kiss Kiss' og 'Forever'.