Besat af Kylie: Fan arresteret

'Keeping up with the Kardashians'-stjernen Kylie Jenner kan ånde lettet op

Kylie Jenner kan ånde lettet op og forsikre sig selv om, at polititilholdet virkede, som det skulle, da en mand blev anholdt.

Det skriver TMZ, der på baggrund af kilder hos politiet kan fortælle, at en fyr ved navn Jrue Mesgan ankom til superstjernens hjem i den helt eksklusive del af Beverly Hills og ringede på porten.

Det fik vagten til at ringe efter politiet, der kom og anholdte manden. Han sidder nu bag tremmer med en kaution på 131.000 kroner for at bryde polititilholdet.

Mesgan har ifølge TMZ flere gange henvendt sig på Kylie Jenners adresse i de seneste måneder for at se hende, hvorfor hun fik rettens ord for, at han skal holde sig væk.

Og Mesgan er ikke alene. Tidligere i denne måned dukkede en 23-årig mand op bevæbnet med blomster for at fri til hende. Det viste sig dog, efter han havde hoppet over hegnet og formået at banke på døren, at han befandt sig hos naboen.