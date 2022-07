Beskyldes for at lyve

Xzibit bliver nu beskyldt for at lyve om sin økonomi

Tidligere på måneden kom det frem, at rapstjernen Xzibit, i følge retsdokumenter, ikke har råd til at betale ægtefællebidrag til Krista Joiner, der tilbage i februar søgte skilsmisse fra Xzibit.

Nu reagerer Krista Joiner på hans udtagelser, og i følge hende, lyver Xzibit om sin økonomiske situation.

I følge nye retsdokumenter, som TMZ har fået indblik i, har Xzibit masser af millioner i kontant.

I dokumenterne fremgår det, at Xzibits bror har fortalt Krista Joiner, at han får en million dollars om måneden fra forskellige cannabisvirksomheder, hvilket svarer til lidt over syv millioner danske kroner.

Kontanterne skulle han angivelig opbevare i flere forskellige bankbokse.

Tidligere retsdokumenter hævder, at Xzibits har mistet en stor del af sin indkomst på grund af coronapandemien, og det er en af årsagerne til, at han ikke har råd til at betale ægtefællebidag.

Xzibit og Krista Joiner har været gift i otte år, men sidstnævnte har siden februar 2021 søgt om skilsmisse, og der går nok ikke længe, før ægteskabet bliver et overstået kapitel.

