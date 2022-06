Beskyldes for mangel på bind og tamponer

Det er umuligt at opdrive bind og tamponer i USA, og Amy Schumer får skylden

I USA er der for tiden en utrolig mangel på hygiejneprodukter som menstruationsbind og tamponer.

Landet over er hylderne tomme, når man i butikker når til de rækker, hvor de farvestrålende pakker plejer at stå. Og i de amerikanske medier har der været rapporteringer om desperate kvinder, der søger bind og tamponer på internet-fora - kun for at finde dem til overpris til hvad der svarer til flere hundrede kroner.

I et forsøg på at finde frem til forklaringen på manglen på hygiejneprodukter, er Time Magazine stødt på et mærkværdigt svar.

Konglomeratet Procter & Gamle, der står bag mærkerne Libresse og Tampax foruden en lang række andre husholdningsprodukter som Gillette, Venus, Ariel og Pampers, mener nemlig, at det er skuespiller og komiker Amy Schumers skyld, at der er mangel på produkterne.

Amy Schumer, der senest kunne opleves som vært på Oscar-showet, har nemlig været frontfigur i en række Tampax-reklamer, der havde til formål at oplyse og uddanne. Og sælge tamponer. Og de reklamefilm har haft en særdeles god effekt.

- Væksten i detailsalget er eksploderet, siger Cheri McMaster, der er talsperson for Procter & Gamble.

Amy Schumer var vært ved dette års Oscar-uddeling. Her ses hun med sine to medværter, Wanda Sykes og Regina Hall. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Ikke den eneste årsag

Time Magazine er dog ikke helt overbeviste om, at manglen alene skyldes reklamer med Oscar-værten.

De pointerer, at andre menstruationsmærker ligeledes er en mangelvare på hylderne - uden at de har haft en Emmy-vindende stjerne som reklamesøjle at skyde skylden på.

Magasinet mener også, at coronakrisen er en af årsagerne til manglen på tamponer og bind, eftersom bomuld, plastik og papirmasse, der bruges til fremstillingen af tamponer og bind, har været i høj kurs for at kunne producere mundbind og andre værnemidler.

Derudover har en række lukkede fabrikker og nedskæringer i følge magasinet også haft indflydelse på, hvor meget der kan produceres.

De påpeger også, hvordan der på verdensplan er en generel forsyningskrise, og at der pt også er en ekstrem mangel på modermælkserstatning i USA.