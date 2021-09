En tidligere sikkerhedsansat beskylder Britney Spears' far, Jamie Spears, for ulovlig overvågning af sangerinden

Jamie Spears beskyldes for ulovlig overvågning af Britney Spears mobiltelefon samt for at have foretaget hemmelige lydoptagelser af sangerindens soveværelse, herunder af samtaler med hendes forlovede og børn.

Det skriver The New York Times.

Anklagen kommer fra Alex Vlasov, som er tidligere ansat ved sikkerhedsfirmaet Black Box, der ifølge beskyldningerne udførte overvågningen, og som var hyret af Britney Spears' far, Jamie Spears, til at beskytte sangerinden.

- Hendes telefon og hendes egne private samtaler blev så ofte brugt til at kontrollere hende, siger Alex Vlasov til avisen.

Overvågning af beskeder og samtaler, der finder sted privat og uden samtykke fra de involverede parter, kan ifølge The New York Times være ulovligt, men det er uklart om retten, der førte tilsyn med Spears' værgemål, var bekendt med eller havde givet tilladelse til overvågningen.

Mindede om fængsel

Til The New York Times fortæller den tidligere ansatte, hvis påstande bakkes op af emails, SMS'er og lydoptagelser, som han har samlet sammen i løbet af sine ni år som ansat ved sikkerhedsfirmaet, at overvågningen hjalp Jamie Spears med at kontrollere det meste af sin datters liv.

- Det mindede mig virkelig om en, der var i fængsel. Og sikkerhedsvagterne blev sat i stand til at være fængselsvagter, siger Alex Vlasov til The New York Times.

Han fortæller videre, at hans overordnede fortalte ham, at disse metoder var nødvendige for at beskytte Birtney Spears, og at hun selv ønskede at have en værge, men at han efter sangerindens vidnesbyrd i juni følte det nødvendigt at stå frem med sine oplysninger.

Utilgiveligt og skammeligt

Britney Spears' advokat, Mathew S. Rosengart, siger i en udtalelse, at anklagerne bør undersøges i bund.

- Enhver uautoriseret aflytning eller overvågning af Britneys' kommunikation - især kommunikation mellem advokat og klient, hvilket er en hellig del af retssystemet - ville repræsentere et skamfuldt brud på hendes privatlivsrettigheder og er et slående eksempel på fratagelsen af hendes frihedsrettigheder, lyder det fra advokaten, som fortsætter:

- At placere aflytningsapparater i Britneys soveværelse ville i særdeleshed være utilgiveligt og skammeligt, og det bidrager til hendes overbevisende og gribende vidnesbyrd.

Afviser ulovligheder En advokat afviser på vegne af Jamie Spears anklagerne om, at overvågningen skulle være ulovlig. - Hans handlinger skete med viden og samtykke fra Britney, den beskikkede advokat og/eller retten, lyder det blandet andet i udtalelsen i The New York Times. Administerende direktør og grundlægger af Black Box, Edan Yemini, svarer ligeledes på anklagerne gennem en advokat: - Hr. Yemini og Black Box har altid befundet sig inden for professionelle, etiske og lovlige grænser, og de er i særdeleshed stolte over deres arbejde med at holde frøken Spears i sikkerhed i mange år.

Jamie Spears indgav i august en erklæring om, at han ønskede at trække sig fra værgemålet over sin datter.

Jamie Spears indgav i august en erklæring om, at han ønskede at trække sig fra værgemålet over sin datter.