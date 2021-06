Beskyldt for at ligne en alien: Nu svarer hun igen

Khloé Kardashian bliver af kritikeren beskyldt for at have fået så mange plastikoperationer, at hun ligner en alien

Realitystjernen Khloé Kardashian finder sig ikke i hvad som helst.

I hvert fald har den 36-årige tv-personlighed taget bladet fra munden over for en kritiker, der langede ud efter hende på Twitter.

I en kommentar til et opslag fra medicinalvirksomheden Nurtec, hvor Khloé Kardashian medvirker i en reklame for medicin mod migræne, beskylder den kritiske Twitter-bruger hende blandt andet for overdrevent brug af plastikkirurgiske indgreb.

'Indikerer forskning, at jo flere plastikoperationer, man har fået lavet, desto mere migræne har man?', spørger brugeren sarkastisk og fortsætter:

'Hvilken slags medicinalvirksomhed vælger en, der har fået så mange plastiskkirurgiske indgreb, at de ligner en alien, som deres talsperson?'.

Det ser dog ikke ud til at have rystet Khloé Kardashian, der ganske køligt svarer igen på kommentaren.

'Jeg er ked af, at du har det sådan. Du har al mulig ret til at blokere eller mute mig. Jeg prøver at hjælpe de mange derude, der lider i stilhed', skriver hun, inden hun retter et mere personligt angreb mod sin kritiker, der i sin profiltekst beskriver sig selv som feminist:

'Jeg synes ikke, du skal referere til dig selv som feminist, når du helt uprovokeret angriber en kvinde'.

Ikke første gang

Khloé Kardashian har også tidligere været i modvind for at justere på det udseende, hun fra naturens side er blevet tildelt.

Tidligere på året blev hun mødt af massiv kritik, efter et uredigeret billede af hende ved et uheld kom frem, og det dermed viste sig, hvor meget hun normalt redigerer sine billeder.

- Jeg er bestemt ikke perfekt, men jeg kan love jer for, at jeg hver dag forsøger at leve et liv, der er baseret på venlighed og empati. Det betyder ikke, at jeg ikke laver fejl. Men jeg vil ikke lyve, og det er umuligt at leve op til de uopnåelige standarder, som offentligheden har sat for mig, sagde hun i den forbindelse.