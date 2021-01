Beskyldt for at støtte stormen på Kongressen

Popstjernen Lana Del Rey er havnet i problemer efter en uheldig udtalelse i en radioudsendelse på BBC's station Radio 1.

Det skriver blandt andre det britiske medie Metro.

Samtalen med værten Anne Mac skulle egentlig handle om den 35-årige sangers nye album, men den drejede hurtigt over på politik og oprørerne, der i sidste uge stormede Kongressen i USA.

I den forbindelse fik Lana Del Rey formuleret sig på uheldig vis ved at sige, at oprøret 'var nødt til at ske'.

- Trumps galskab, så galt som det var, gjorde, at det var nødt til at ske. Vi havde virkelig brug for en refleksion over verdens største problem, som ikke er klimaforandringer, men sociopati og narcissisme, lød det i udsendelsen fra Lana Del Rey.

Beskyldt for racisme

'Jeg har kæmpet'

Selvom hun fik tilføjet i udsendelsen, at hun mener, præsident Trump har 'vrangforestillinger om sin storhed', har udtalelsen tilsyneladende fået flere til at tro, at hun bakker op om de voldelige demonstranter.

Det har fået Lana Del Rey til at tage til genmæle på Twitter i en video, hvor hun skælder ud over, at hendes udtalelse blev taget ud af kontekst.

- Jeg vil sige det igen, jeg bryder mig ikke om, at de store medier gengiver mine velmenende og - tro det eller ej - liberale kommentarer ude af kontekst. Det er det, jeg synger om ret ofte. Det er det, jeg bliver fordømt for at sige. Du kan lytte til hele interviewet, siger hun blandt andet i videoen.

Bare ikke dygtig nok

Hun tager samtidig afstand fra Det Republikanske Parti, som præsident Trump tilhører.

- Jeg bryder mig ikke om, at jeg bliver gjort til en eller anden hvid republikaner, som altid har fået alting, og som støtter tilskyndelsen til oprør mod Kongressen. Jeg har kæmpet gennem min opvækst, og knoklet min røv i laser, siger hun.

Lana Del Rey blev for nylig beskyldt for racisme efter at have kritiseret en række af sine kvindelige kolleger, heriblandt Beyoncé og Nicki Minaj.

Hun slog dog med det samme fast, at hun bestemt ikke var racist.

- Kald mig aldrig, aldrig, aldrig, aldrig racist, for det er bullshit, sagde hun i den forbindelse.