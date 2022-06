Beskyldt for pædofili: Kommer nu med kraftig opfordring

Sir Cliff Richard blev i 2014 anklaget for at have misbrugt en mindreårig dreng mange år tidligere, men han blev aldrig sigtet eller tiltalt. Han er aldrig kommet over det og kæmper nu for en lovændring

I 2014 fik Sir Cliff Richard pludselig ransaget sit hjem af politiet, da han var mistænkt for at have misbrugt en mindreårig dreng tilbage i 1985.

Cliff Richard bedyrede konstant sin uskyld, og to år senere i sommeren 2016 blev han da også endegyldigt frikendt for anklagen, da der ikke blev fundet beviser.

Stjernen nåede således aldrig at blive hverken sigtet eller tiltalt. Men da var skaden sket.

Sir Cliff Richards navn blev nævnt i de britiske medier i forbindelse med sagen, der gik verden rundt, og den aldrende musiker blev mange steder offentligt hængt til tørre og udpeget som en pædofil krænker.

Blandt andet har han efterfølgende vundet en sag over BBC, der var blandt de toneangivende i forhold til at bringe Richards navn for en dag i forbindelse med ransagningen og pædofilimistanken.

Men internettet glemmer som bekendt aldrig, og derfor sætter sagen fortsat sine spor hos sangeren, der er kendt for at have adskillige hits på samvittigheden i en lang karriere, der går tilbage til 50'erne - heriblandt 'Some People', 'Summer Holiday' og 'We Don't Talk Anymore'.

Derfor kæmper han nu otte år senere for en lovændring i det britiske. Det førte ham onsdag til The House of Lords i det britiske parlament, hvor han sammen med to ligesindede opfordrede politikerne til at ændre loven.

Internettet glemmer ikke

Hans kampagne foregår i samarbejde med en anden uskyldigt mistænkt og senere renset, DJ Paul Gambaccini, der for nogle år siden blev arresteret i kølvandet på pædofili-skandalen omhandlende den tidligere engelske tv-vært Jimmy Savile, samt forsvarsadvokaten Daniel Janner QC, som står bag organisationen Fair - Falsely Accused Individuals for Reform.

Gruppen har som mærkesag, at det skal gøres til en lovovertrædelse i England og Wales at identificere eller offentliggøre oplysninger om en person, som er genstand for undersøgelser omkring en seksualforbrydelse - medmindre der er blevet rejst sigtelse, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Cliff Richard (i midten) sammen med sine makkere DJ Paul Gambaccini (t.v.) og Daniel Janner QC, da de i går var på besøg i det britiske parlament for at foreslå en lovændring. Foto: Victoria Jones/Ritzau Scanpix

Katastrofe for menneskeheden

Blandt andet fremførte Richard, at 'internettet er en katastrofe for menneskeheden', og at han til evig tid vil figurere som 'manden, der blev beskyldt for den modbydelige gerning'.

Han fortalte desuden, at han plejede at vågne op med en høj puls og med frygt for, at han ville dø af et hjerteanfald.

- Jeg kan ikke understrege nok, hvordan det er at være en uskyldig mand og samtidig vide, at den person, som beskyldte dig, er anonym til evig tid, sagde Sir Cliff Richard i parlamentet i går.

- Jeg er kommet videre i forhold til den rædselsfulde tid, men vil jeg nogensinde komme over det? Svaret er nej, supplerede verdensstjernen.

Politiet undskyldte i 2017 over for Sir Cliff Richard for den behandling, han havde været ude for. Læs mere her.

