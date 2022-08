Betændt HIV-sag afgjort

Charlie Sheen har indgået et forlig med den kvinde, der har anklaget ham for at lyve om sin HIV-status

120.000 dollars. Eller rundt regnet 900.000 danske kroner.

Så meget kan en amerikansk kvinde se frem til at få af den skandaleombruste skuespiller Charlie Sheen.

I 2017 anklagede den unavngivne amerikanske kvinde Charlie Sheen for at have udsat hende for en smitterisiko ved at holde sin status som HIV-smittet skjult.

Den 56-årige 'Two and a Half Men'-stjerne skulle ifølge retsdokumenterne, som mediet TMZ har set, have dyrket ubeskyttet sex med kvinden uden at fortælle hende, at han altså er HIV-positiv.

Og her fem år senere, lader det til, at Hollywood-veteranen ikke orker flere retssager. Derfor har han indgået et forlig med kvinden, der i det næste år kan se frem til en rateordning på 10.000 dollars fra skuespilleren hver måned.

Stod frem i 2015

Charlie Sheen var engang en af verdens bedst betalte tv-skuespillere. Indtil sex, sprut, stoffer og skandaler smadrede hans karriere med en fyreseddel fra 'Two and a Half Men'.

I 2015 stod han så åbent frem og fortalte, at han var hiv-smittet.

Diagnosen fik han tilbage i 2011, men efter at være blevet afpresset gik han på amerikansk tv med historien, da han ikke længere kunne betale sine afpressere til at tie stille om sygdommen.

Du kan læse alt om superstjernens liv med kokain, hiv, pornomodeller og en fatal fyring lige her.