'Beverly Hills 90210'-stjerne død

Joe E. Tata blev kendt som ejeren af restauranten 'Peach Pit' i kult-serien 'Beverly Hills 90210'.

Nu er han død. Han blev 85 år gammel, det oplyser flere medier heriblandt Deadline og TMZ.

'Han var lige så generøs med sin visdom, som han var med sin venlighed,' skriver 'Beverly Hills 90210'-kollegaen Ian Ziering, der spillede Steve Sanders, i et længere opslag på Instagram.

'Mit smil er væk i dag, men jeg vil altid bære minderne med mig. Mine dybeste kondolencer går til hans venner og familie, og alle andre han var tæt på. Hvil i fred Joey' skriver Ziering videre i sit opslag.

Joe E. Tata spillede med i flere hundrede afsnit af hitserien. Foto: Getty Images

Joe E. Tata spillede med i intet mindre end 238 ud af 293 afsnit af 90'er-hitserien, ligesom han også senere gav den gas i 'Batman', 'The A-Team' og 'The Rockford Files'

Dødsårsagen er ikke offentliggjort, men i 2014 blev Tate syg, og fire år senere fik han diagnosen Alzheimers.

Joe E. Tata efterlader sig en datter, Kelly Tata.

