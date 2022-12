'Beverly Hills 90210'-stjerne indlagt på hospitalet

Det var nok ikke lige den optakt til julen, som Tori Spelling havde ønsket sig.

For den amerikanske skuespillerinde, der er bedst kendt for sin rolle som Donna Martin i tv-serien 'Beverly Hills 90210', er nemlig blevet indlagt på hospitalet med vejrtrækningsproblemer og svimmelhed.

Det skriver stribevis af medier, heriblandt Page Six.

Ifølge mediet delte den 49-årige stjernen en story-selfie fra en hospitalsseng onsdag, hvor hun skrev således:

'Her har jeg været på hospitalet siden sent i går aftes (tirsdag, red.)', lød ordene fra Beverly Hills'-sjternen. Og i skrivende stund er Tori Spelling altså fortsat indlagt på hospitalet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange mener, at Tori Spelling ikke er for syg til at arbejde. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Langer ud

Ifølge US Weekly har Tori Spelling i samme besked langet ud efter de mennesker, der tvivler på, om stjernen overhovedet er syg.

Annonce:

'Hvad med at I næste gang tro på det, folk siger, og viser venlighed i stedet for tvivl', lyder ordene fra den berømte skuespillerinde.

Samtidig afslutter Tori Spelling med at understrege over for sine kritikere, at hun altid vælger at arbejde. Ifølge skuespillerinden er hun en arbejdsnarkoman.

Det er langtfra første gang, at den amerikanske stjerne har fået kritikerne på nakken. Tilbage i 2021 lagde hun en selfie op på Instagram sammen med 'Jersey Shore'- stjernen Snooki.

Her gik massevis af kommentarer fra Tori Spellings følgere på hendes udseende.

'Undskyld, men hvem er blondinen?', spurgte en blandt andet med henvisning til 'Beverly Hills 90210'-stjernen.

En anden skrev:

'Wow, Tori ligner ikke sig selv mere.'

Sådan bruger verdens rigeste deres enorme formuer