'Beverly Hills 90210'-stjerne: - Sådan ser kræft ud

Det har ikke været de nemmeste år for den tidligere 'Beverly Hills 90210'-stjerne Shannen Doherty, der har kæmpet med kræft.

I 2020 kunne hun fortælle i et interview med Entertainment Tonight, at sygdommen havde spredt sig fra brystet til lymfeknuderne.

Nu deler hun mere dårligt nyt.

En scanning, der blev foretaget tilbage i januar, viste, at kræften nu har spredt sig til hjernen.

I videoen viser '90210'-stjernen, at hun ligger med en maske på hovedet, som hun er iført under strålebhandlingen. Her kører et lys over hovedet på hende.

'Min frygt er åbenlys. Jeg er ekstremt klaustrofobisk, og der skete meget i mit liv,' skriver hun til i sit opslag.

Hun roser de læger, hun har omkring sig, men stjernen er stadig dybt påvirket.

'Men frygten … Uroen … timingen af det hele … Sådan ser kræft ud,' afslutter hun sit opslag.

Her er alle de unge skuespillere, der blev verdensberømte for deres roller i 'Beverly Hills 90210'. Shannen Doherty ses forrest iført en sort bikini. Foto: Moviestore Collection/Rex

Mod på livet

Fra 2015 frem til 2017 kæmpede Shannen Doherty sit livs kamp, da hun overvandt en kræftdiagnose og blev erklæret helt rask.

I 2020 måtte hun erkende, at kræften var tilbage.

I samme omgang gav hun et stort interview med det amerikanske magasin Elle, hvori hun fortalte, at hun stadig havde mod på livet.

- Det er, som om alle patienter med stadie 4-kræft møder det faktum, at andre gerne vil sætte dem 'på græs'. Men jeg er altså ikke klar til at blive sat på græs. Jeg har stadig masser af liv i mig, sagde Shannen Doherty dengang.

