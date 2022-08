'Beverly Hills'-skuespiller død

Skuespilleren Denise Dowse er død. Serie-stjernen, der har medvirket i blandt andet 'Beverly Hills 90210', blev kun 64 år.

På Denise Dowses Instagram-profil deler hendes søster, Trace Dowse, den triste nyhed.

'Det er med meget tungt hjerte, at jeg informerer alle om, at min søster Denise Dowse er gået i forvejen for at møde vores familie i det evige liv', skriver den sorgramte søster i opslaget, hvor hun også hylder Denise Dowse.

'Denise Yvonne Dowse var den mest fantastiske søster, en fuldendt, berømt skuespillerinde, mentor og instruktør. Hun var min allerbedste ven og sidste familiemedlem', skriver hun og beder om privatliv i den svære tid.

Samtidig takker Trace Dowse for alle bønner, der er blevet bedt de seneste dage, hvor hendes søster har kæmpet for sit liv.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, blev Denise Dowse syg af meningitis og mistede bevidstheden. Hun vågnede aldrig, før hun sov ind.

En af Denise Dowses større roller var i ungdomsserien 'Beverly Hills 90210'. I ti år spillede hun rektoren Mrs. Teasley, der gang på gang reddede røven på Dylan og måtte have Steve til alvorlige samtaler.

Og netop Ian Ziering, der spillede Steve Sanders, har kommenteret Denise Dowse bortgang.

'Det er så hjerteskærende, at Denise Dowse er gået bort. Gennem alle de år, hvor jeg arbejdede på 'Beverly Hills 90210', vil mine scener med Denise altid blive husket med største respekt for hende talent og for den kærlige sjæl, hun var', skriver skuespilleren.

Han fortæller også, at nogle af de sjoveste og varmeste øjeblikke han havde på settet, var sammen med Denise Dowse.

'Min inderlige medfølelse går til hendes familie og alle andre, hun var nær', skriver Ian Ziering.

Ud over rollen som rektor Teasley er Denise Dowse kendt fra en lang række andre tv-serier.

Blandt andre har hun spillet med i 'Greys hvide verden', 'The X-Files', 'Criminal Minds', 'Bones', 'Seinfeld' og 'Hænderne fulde'.

