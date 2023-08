'Beverly Hills'-stjerne indlagt på hospitalet

En ulykke kommer sjældent alene.

Det kan 'Beverly Hills 90210'-stjernen Tori Spelling skrive under på.

Tidligere på sommeren meddelte hun og hendes mand gennem 18 år, Dean McDermott, at de skal skilles.

Og nu har livet taget en ny kedelig drejning for Tori Spelling, der blev et kendt ansigt, efter at hun i 90'erne indtog rollen som Donna Martin i 'Beverly Hills 90210'.

På Instagram kan hun nemlig afsløre, at hun er blevet indlagt på hospitalet.

'Min fjerde dag her. Jeg savner mine unger så meget', skriver Tori Spelling i sin story, hvor hun har affotograferet sin hånd, hvor hun har fået lagt et venflon.

'Så taknemmelig og stolt af mine stærke, modige, modstandsdygtige og gode-ind-i-hjertet-børn, som forbliver positive, uanset hvad vi bliver udsat for', lyder det i opslaget fra stjernen, som ikke går yderligere i detaljer med, hvad hun fejler.

Her ses Tori Spelling i rollen som Donna Martin i serien 'Beverly Hills 90210', der var et enormt hit op gennem 90'erne. Foto: ©Aaron Spelling Prods/Courtesy Everett Collection

Skilt efter 18 år

Det var tilbage i juni, at tv-stjernens skilsmisse blev offentligt kendt, da hendes kommende eksmand gik på Instagram med parrets ægteskabelige nyhed.

'Det er med stor sorg og meget, meget tungt hjerte, at Tori Spelling og jeg har valgt at gå hver til sit efter 18 år sammen og fem fantastiske børn og starte hver vores rejse', skriver han i en længere besked på Instagram.

'Vi vil fortsætte med at arbejde sammen som kærlige forældre og guide og elske vores børn i denne svære tid', lyder det yderligere.

Parret mødte hinanden under indspilningerne til filmen 'Mind over Murder' og har siden medvirket i flere film og tv-serier.

De to skuespillere blev gift i maj 2006.



Sammen har parret døtrene Stella Doreen på 14, Hattie Margaret på 11 og sønnerne Liam Aaron på 16, Finn Davey på 10 og Beau Dean på 6.

