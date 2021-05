'Beverly Hills'-stjerne: Serien ødelagde noget i mig

Den amerikanske skuespiller Jennie Garth, der spillede rollen som Kelly Taylor i 90'er-hitserien 'Beverly Hills 90210', har langt fra kun gode minder fra dengang.

Det fortæller hun i det seneste afsnit podcasten 90210MG, der udkom mandag.

I podcasten taler hun om serien med Tori Spelling, der spillede rollen som Donna Martin, og her lægger hun ikke skjul på, at hun i årevis var påvirket af de oplevelser, hun havde med at lave serien.

- Som ung pige bragte det en super konkurrencepræget del af mig frem at være i et miljø, hvor jeg blev bedømt på mit udseende, og hvordan jeg så ud i mit tøj. Det var bare en anden tid, og det os unge piger en masse blandede signaler. I kæmpede med det i mange år, siger hun i podcasten.

Hun tilføjer, at hun oplevede, at hun måtte konkurrere med de andre kvinder i serien om at få opmærksomhed.

- Det ødelagde noget i mig på et dybere niveau, og det var ikke før senere i livet, at jeg kunne se, at det aldrig handlede om de andre piger. Og hvorfor jeg overhovedet gjorde de andre piger til fjender inde i mit hoved, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror, både Tori og jeg konstant arbejder på, at bringe det her videre, i takt med at vi bliver ældre og forsøger at blive bedre mennesker.

Både Jennie Garth og flere af de andre skuespillere var ganske unge, da de første gang tonede frem på skærmen i 'Beverly Hills 90210' i 1990. Her kan du læse mere om, hvad der blev af skuespillerne bag de mange elskede karakterer (+).