Beverly-stjerne får giganterstatning

Det var urimeligt og uden en gyldig grund, da forsikringsselskabet State Farm i 2018 nægtede at udbetale en fyldestgørende erstatning til Beverly Hills-stjernen Shannen Doherty.

Det har en føderal jury i Los Angeles slået fast, skriver AP.

Doherty søgte i 2018 erstatning hos forsikringselskabet, efter hendes hus i Malibu i Californien blev brandskadet under en naturbrand.

Tilbød to ugers husly

Men selskabet tilbød ifølge 90210-koryfæet kun at betale for, at hun kunne bo et andet sted i 14 dage, mens hendes hus blev gjort rent.

Derfor sagsøgte hun selskabet for 1,4 millioner dollar tilbage i 2019, og nu har en jury så taget stilling til hendes krav. Og erstatningen er blevet langt højere, end Shannen Doherty selv havde foreslået.

Får over 40 millioner

Således skal State Farm betale hende 6,3 millioner dollar - lidt over 40 millioner danske kroner - som skal dække skaderne på hendes hus og indbo, advokatsalærer samt 'følelsesmæssig nød'.

- Vi er glade for, at juryen så sagen, som den gjorde. Det burde sende en besked til State Farm og andre institutioner om, at de ikke skal glemme, at de har med mennesker at gøre, lyder det advokat Devin McRae.

Shannen Doherty fik sit gennembrud på skærmen som Brenda Walsh i tv-serien Beverly Hills 90210. Foto: Moviestore Collection/REX

Syg med brystkræft

Den 50-årige tv-stjerne stod sidste år frem og fortalte, at hendes brystkræft er tilbage, og at sygdommen nu er det, man kalder stadie fire.

Og derfor har kampen mod forsikringsgiganten været ekstra hård, fortæller hendes advokater i et retsdokument.

- I stedet for at leve resten af sit liv fredfyldt i sit hjem, forbliver frøken Doherty fordrevet fra sit hus og ligger i kamp med sit forsikringsselskab, lyder det blandt andet.

State Farm har efter rettens afgørelse udsendt en pressemeddelese, hvori selskabet gør det klart, at det er skuffet over juryens beslutning og planlægger at anke sagen.