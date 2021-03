Beyoncé slår Grammy-rekord

Verdensstjernen Beyoncé slår rekorden for den kvindelige kunstner, som har vundet flest Grammy-priser nogensinde.

Det står klart under nattens prisuddeling i Los Angeles.

Med sin statuette for Årets Bedste R&B-performance for 'Black Parade' har den 39-årige sanger vundet sin 28. Grammy-pris.

Det skriver Los Angeles Times.

Dermed har hun vundet flere end den hidtidige rekordindehaver, bluegrass- og countrystjernen Alison Krauss, der har vundet 27.

Den afdøde soullegende Aretha Franklin vandt 18 Grammy-statuetter.

Beyoncé ligger nu side om side med produceren Quincy Jones, der også har vundet 28 Grammy-priser.

Den afdøde ungarske dirigent Georg Solti har rekorden med sine 31 gyldne statuetter.

- Som kunstner er det mit job og vores alle sammens job at afspejle den tid, vi lever i. Derfor ønskede jeg at opmuntre, løfte og fejre alle de smukke, sorte dronninger og konger, der fortsætter med at inspirere mig og inspirere hele verden, siger Beyoncé i sin takketale ifølge nyhedsbureauet AFP.

Singlen 'Black Parade' er en hyldest til sort kultur og aktivisme, der udkom i forbindelse med raceprotesterne i USA i sommeren 2020.

Blandt de store priser ved nattens show har popstjernen Taylor Swifts 'Folklore' vundet Årets Album, mens Billie Eilishs album 'Everything I Wanted' har vundet Årets Bedste Indspilning.

'I Can't Breathe' af den 23-årige R&B-sangerinde H.E.R. har vundet prisen for Årets Sang. Sangen er en henvisning til George Floyd og Eric Garners sidste ord, inden de døde, og handler om politibrutalitet og raceulighed.

Det skriver AFP.

Sangen udkom i juni 2020 i kølvandet på drabet på George Floyd og de efterfølgende protester mod raceulighed i USA.

Floyd døde i maj sidste år i Minneapolis, da en hvid politibetjent pressede sit knæ mod hans hals i næsten ni minutter.

'I Can't Breathe' - jeg kan ikke trække vejret - blev også de sidste ord fra Eric Garner, som døde under en anholdelse i New York City i juli 2014.