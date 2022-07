Bezos' planer spoleret

En historisk bro stod til at skulle skilles ad midlertidigt for at gøre plads til Jeff Bezos kæmpeyacht. Nu er planen droppet

Det har ikke just vakt begejstring, at en gigantisk yacht tilhørende verdens næstrigeste mand, Jeff Bezos, stod til at være den direkte årsag til, at en historisk bro i den hollandske by Rotterdam midlertidigt skulle skilles ad og samles igen.

Årsagen var, at den enorme yacht, der efter planen skulle blive verdens største, var for høj til at komme igennem havnen, hvor broen, der lokalt er kendt under navnet'De Hef', befinder sig, og derfor var det nødvendigt at skille broen ad midlertidigt for at gøre plads til skibet.

Det havde vakt stor opstand blandt de lokale, at byrådet i byen havde overvejet at gøre alvor af planerne, men nu er de storstilede planer blevet droppet helt.

Det skriver New York Times.

Uvis skæbne

Baggrunden er uklar, men den hollandske virksomhed Oceanco, der står for at bygge båden, har trukket deres ansøgning til byrådet tilbage, siger et byrådsmedlem til New York Times.

Skæbnen for den mere end 120 meter lange yacht er derfor uvis. Ifølge New York Times står det ikke klart, hvordan den skal forlade havnen, eller om den overhovedet bliver bygget færdig.

Den (måske) kommende yacht, som den så ud på værftet nær Rotterdam i oktober sidste år. Foto: Guy Fleury/AP/Ritzau Scanpix

Projektet med at skille den 95 år gamle bro ad og bygge den igen skulle have været finansieret helt af Oceanco. Arbejdet med at fjerne den midterste del af broen ville have taget en dag, mens det ville have taget en dag at bygge den igen.

Ville kaste æg

Jeff Bezos er i forvejen ikke blandt verdens mest populære rigmænd, blandt andet på grund af historier om dårlige arbejds- og lønvilkår for de ansatte i hans virksomhed, Amazon, og lokale hollændere var derfor rasende over udsigten til, at mangemilliardærens prestigeprojekt skulle føre til en så drastisk beslutning.

Tusindvis havde derfor planer om at kaste rådne æg på kæmpeyachten, når den skulle forlade havnen.

Broen De Hef er ikke længere i brug, men den har tidligere været skilt ad - blandt andet i 2017, hvor den skulle renoveres. Broen betragtes som ikonisk for byen.

Arkivfoto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

I første omgang lød det egentlig, at byrådet havde besluttet at skille broen ad af hensyn til Bezos, men efter at have fået voldsom kritik, lød det, at de endnu ikke havde truffet en beslutning.

New York Times har uden held forsøgt at få en kommentar fra Oceanco og Amazon til sagen.