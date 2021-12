Bidt af slange under optagelser

Nok er sangerinden Maeta er i bås hos rapperen Jay Z i pladeselskabet Rocnation, men trods en status som fremadstormende r&b-sangerinde byder livet stadig på ubehageligheder.

Eksempelvis når der skal indspilles musikvideoer med uhyggelige krybdyr.

Det må den 21-årige sangerinde erfare, efter hun blev bidt af en slange under optagelserne til en ny musikvideo.

Det skriver New York Post.

I videoen, som Maeta har lagt på sin Instagram, kan man se hende liggende på et blødt gulvtæppe, alt imens to slanger gøres klar til næste optagelse.

Sangerinden når at skære en grimasse, da en på settet er ved at placere en hvid slange på sangerindens torso, men her ser den sorte slange sin chance for et bid.

Sekundet efter tager Maeta fat i det aggressive reptil og skubber det væk.

'Hvad jeg gennemgår for at lave videoer til jer', skriver hun til videoen på Instagram.

Sangerinden underskrev kontrakt med pladeselskabet Rocnation i april. Inden da leverede hun, ifølge New York Post, musik til sine følgere på Instagram og Soundcloud.

Hendes største hits er sangene 'Bitch Don't Be Mad' og 'Teen Scene' fra debutalbummet 'Habits'.