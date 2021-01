Bieber om ballade: - Jeg var vred på gud

Det var ikke Justin Biebers 'stolteste øjeblik', da han for syv år siden blev anholdt for ræs i Miamis gader i påvirket tilstand. Nu takker han gud

Popstjernen Justin Bieber ser i et opslag på Instagram ikke med stolthed tilbage på dengang han kørte ræs i Miamis gader i påvirket tilstand og efterfølgende modsatte sig anholdelse.

Karrieren tog rigtig fart i 2009, da Bieber blot var 15 år. Men berømmelsen havde konsekvenser for Bieber, der begyndte at tiltrække sig negativ opmærksomhed og overskrifter om spritkørsel, stofmisbrug og vold.

'I dag er det syv år siden, jeg blev arresteret. Ikke mit stolteste øjeblik. Jeg er ikke stolt af, hvor jeg var i mit liv. Jeg havde ondt, var ked af det, forvirret, vred, på afveje, misforstået og vred på gud... Jeg gik også med for meget læder i forhold til at være i Miami,' skriver Justin Bieber blandt andet i opslaget.

Justin Bieber: Jeg er uskyldig!

Har fundet gud

Og Bieber har tilsynetladende fundet ud af, hvem han har at takke for at være kommet på ret køl igen.

'Gud har båret mig langt. Det er gået op for mig, at Gud var lige så tæt på mig dengang, som han er nu,' skriver Bieber, der afslutter med en religiøs opfordring:

'Jeg opfordrer dig til at lade din fortid være en påmindelse om, hvor langt Gud har båret dig. Lad ikke skam ødelægge din dag - lad Jesu tilgivelse tage over, og se dit liv blomstre til det, Gud har designet dig til at være'.

Følger man Justin Bieber på Instagram er det tydeligt, at han har 'fundet gud'.

Mellem billeder af bare overkroppe og tatoveringer finder man religiøse referencer og citater her og der.