Bill Gates er nu officielt skilt

Retsdokumenter viser, at Bill Gates og Melinda French Gates nu officielt er skilt

Skilsmissen mellem Bill Gates og Melinda French Gates er mandag blevet endelig. Det skriver mediet TMZ, der har fået indsigt i retsdokumenter, der bekræfter, at ægteskabet er slut.

Melinda Gates anmodede om skilsmisse tilbage i maj, og nu er anmodningen gået igennem. I dokumenterne fremgår det, at dommeren underskrev skilsmissepapirerne mandag.

Selvom de ikke længere danner par, så vil Melinda ikke ændre sit efternavn.

Efter skilsmissebegæringen kom det frem, at Bill Gates gennem sit investeringsfirma Cascade Investment LLC sendte værdipapirer afsted til sin kommende ekskone til en værdi af 1,8 milliarder dollars.

Det svarer til lige omkring 11 milliarder danske kroner.

Fortsætter samarbejde

Parret fortalte selv via et opslag på sociale medier, at de skulle skilles.

'Efter mange tanker og efter at have arbejdet på vores forhold, har vi taget beslutningen om at afslutte vores ægteskab,' skrev de blandt andet i opslagene.

Bill og Melinda mødtes i 80'erne, da Melinda blev ansat i Microsoft, og de blev siden gift i 1994. Parret nåede at være gift i 27 år. De har tre børn sammen og er særligt kendt for sammen at stå bag Bill & Melinda Gates Foundation, der betragtes som verdens største fond.

Da parret oplyste deres skilsmisse, fortalte de også, at de fortsætter samarbejdet i fonden.